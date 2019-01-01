هينديرسون يدافع عن لاعبي إنجلترا بعد هفوات هولندا

أخطاء فردية كلفت إنجلترا نهائي دوري الأمم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جوردان هينديرسون، لاعب إنجلترا، الانتقادات الحادة التي تعرض لها لاعبي الفريق في أعقاب الهزيمة من هولندا وقال إن الأمر جزء من لعبة كرة القدم.

إنجلترا سقطت بعد الأوقات الإضافية أمام هولندا الخميس الماضي بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في لقاء شهد هفوات من جون ستونز وروس باركلي تسببت في هدفين.

وقال هينديرسون مع "سكاي": "الأخطاء تحدث في كرة القدم، الجميع يخطيء وأخطاء كبرى، هذا جزء من اللعبة والرياضة، من أخطأ أنا واثق أنه سيبحث عن رد الاعتبار".

وأكمل: "الآن نريد التركيز على المضي قدماً، لم نلعب بشكل سيء، كنا على بعض سنتيمتر من بلوغ النهائي أمام فريق هولندي مميز للغاية، الأمر ليس بهذا السوء".

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🏆 نهائي دوري الأمم الأوروبية

🇵🇹 🆚 🇳🇱

⌛️ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

📍 بورتو

🏟 الدراجاو

📺 beIN Sports 1HD



نهائي له طابع خامس.. المهاجم الأقوى في العالم حاليًا يقابله المدافع الأصلب.. لمن تكون الغلبة؟ 👀 pic.twitter.com/XioWTAEgG3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

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وواصل لاعب ليفربول: "نملك عاماً قبل اليورو للتحسن والعمل، ستونز كان يعرف أنه سيكون عرضة للانتقادات، لم يكن يلعب باستمرار في فريقه ونهاية موسمه كانت صعبة".

وختم: "نفكر فيه على أنه أفضل قلب دفاع معنا، يملك إمكانيات هائلة وقادر أن يكون من لاعبي القمة، الآن علينا التطلع للمستقبل".

إنجلترا تلعب عصر الأحد أمام سويسرا لتحديد صاحب المرتبة الثالثة لدوري أمم أوروبا.