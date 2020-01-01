هيندرسون يتحد مع قادة البريميرليج في حملة لمقاومة كورونا

رغم الانتقادات الموجهة للاعبين بالتخاذل في خدمة المجتمع

قرر جوردان هيندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي، تنظيم حملة خاصة لجمع التبرعات، من أجل مقاومة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

كورونا تسبب في مقتل الآلاف بمختلف أنحاء العالم وإصابة عدد هائل خلال أشهر قليلة، كما أوقف جميع الأنشطة الرياضية على رأسها الدوري الإنجليزي.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن قيام هيندرسون، بمخاطبة قادة جميع أندية البريميرليج، لجمع تبرعات لمساعدة منظمة الصحة الوطنية لمحاربة انتشار الفيروس.

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وأوضحت أنه تواصل بالفعل مع كل قائد من الـ19 فريقاً بالدوري الإنجليزي، لاتخاذ هذه المبادرة، رغم الانتقادات اللاذعة التي تعرضوا لها الفترة الأخيرة.

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ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة على توفير الملايين للمؤسسات الخيرية والصحية، تزامناً مع الانتشار المتسارع للمرض في إنجلترا وباقي البلدان الأوروبية.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبريميرليج، أعلنت في بيان رسمي اليوم الجمعة، تأجيل عودة النشاط لأجل مسمى، مع وجود مفاوضات مكثفة لخفض رواتب اللاعبين بنسبة قد تصل إلى 35% أو 30% بسبب الظروف الحالية.