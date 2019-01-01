هيندرسون مؤمن بانتقاله إلى مانشستر يونايتد

هيندرسون ينتظر خلافة دي خيا في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال حارس مرمى نادي تشارلتون أتلتيك ستيفين هندرسون إنه يعلم بأنه سيلعب لمانشستر يونايتد بعد رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكانت عدة مصادر إنجليزية قد رجحت انتهاء رحلة ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع اقتراب دي خيا من الرحيل، سيتعين على مانشستر يونايتد البحث عن حارس مرمى بديل من أجل تعويض حارسه الأساسي طيلة السنوات الماضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ومع بروز اسم حارس مرمى نادي تشارلتون أتلتيك ستيفين هيندرسون، قال إنه يحب اللعب لمانشستر يونايتد ويتوقع أنه سيحدث قريبًا.

ويرى هيندرسون أنه لا وقت مثالي لحدوث هذا أكثر من الآن، نظرًا لحاجة مانشستر يونايتد في البحث عن حارس يعوض رحيل دي خيا.

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يذكر أن دي خيا كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف العام 2011، ولعب 8 سنوات كاملة بقميص الشياطين الحمر.