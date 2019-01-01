هيندرسون: ليفربول مستعد لخطف لقب دوري الأبطال من توتنهام

هيندرسون يتحدث عن استعداد لاعبي ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قائد ليفربول جوردان هيندرسون إن الفريق بلاعبيه ومدربه مستعدون للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وستجمع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقبل 10 أيام فقط من المباراة، تحدث قائد نادي ليفربول جوردان هيندرسون عن استعدادات الفريق لخوض المباراة النهائية وسط أجواء من التفاؤل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وقال هيندرسون: "نحن نعلم الكثير عن توتنهام، وهم كذلك يعلمون الكثير عنا بحكم مواجهاتنا المتكررة في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وأضاف: "هذا سيساعد كل خصم على دراسة الآخر، ومن جانبنا نحن فنحن مستعدون تمامًا لخوض المباراة وكذلك الفوز بها والتتويج باللقب"

وتابع: "لا يمكن الحديث عن خسارة نهائي العام الماضي كمؤشر على أي شيء يخص هذا العام، أعتقد أنها أمور منفصلة لا يمكن الربط بينها"

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يذكر أن ليفربول قد وصل إلى نهائي البطولة بعد إقصاء برشلونة من الدور نصف النهائي، بينما نجح توتنهام في إقصاء مفاجأة البطولة أياكس أمسترادم