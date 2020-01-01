هيندرسون: إصابتي ستنعكس بشكل إيجابي على ليفربول

قائد ليفربول يبعث رسائل مطمئنة للمشجعين

أصر قائد ليفربول جوردان هيندرسون، على أن الفريق لن يتأثر بالإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، بل يعتقد أنها سيكون لها مفعول إيجابي على اللاعبين.

وتأكد غياب الدولي الإنجليزي عن مواجهة اليوم ضد وست هام يونايتد، بداعي الإصابة التي ألمت به في مباراة الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال هيندرسون في حديثه مع الصحفيين "واحدة من أفضل مميزات فريقنا هذا الموسم هو قدرته على الاستجابة الإيجابية للنكسات".

المزيد من الفرق

وأضاف "واجهنا العديد من الانتكاسات والمِحّن في المباريات، لكننا كنا نرد بالشكل الصحيح، لم نخسر الكثير من المباريات، لكن عندما تأتي الهزيمة، نقود بالرد الصحيح".

وتابع "نحن لا نعطي أي شيء أكثر مما يجب أن يكون، وكل انتكاسة نعرف أن لها حل، وكمجموعة طريقة تفكيرنا هي العثور على الحل".

وعن الهزيمة في "واندا متروبوليتانو"، قال "كانت مخيبة للآمال، لكن لا ينبغي تضخيم الخسارة، خسرنا الشوط الأول لكن هناك طريق طويل لنقطعه".

حياة صعبة وسقطة كبرى.. من هو حكيم زياش نجم تشيلسي القادم؟

وختم بالحديث عن مواجهة وست هام، قائلاً "ستكون مهمة صعبة الليلة، لأن المنافس لديه لاعبين دوليين ذوي جودة عالية، ولدى مدربهم الخبرة الكافية للحصول على نتائج إيجابية،ة وأيضًا لديه الرغبة والجوع لتحسين وضعهم".

وسيخوض ليفربول مواجهة المطارق وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما يقبع الفريق اللندني في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف فقط عن واتفورد صاحب المركز قبل الأخير.