هيليو سوزا لجول : توقيت خليجي 24 مثاليًا والبحرين هدفها الوصول بعيدًا

الوقت مناسبًا لخوض المنافسات وتقديم أداءً مميزًا

أكد المدير الفني البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم في تصريحات خاصة لموقع جول على جاهزية الأحمر لخوض منافسات خليجي 24 التي تنطلق مساء اليوم في قطر.

وبسؤال المدير الفني حول مدى تأثير قرار المشاركة المتأخر في البطولة قد أثر على استعداداتهم لخوض المباريات، أكد سوزا إنه بالعكس فإنه يرى أن الوقت مناسبًا لخوض المنافسات وتقديم أداءً مميزًا.

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته لجول أن وقت المشاركة في البطولة مناسب تمامًا، من أجل مواصلة التقدم والقتال في المباريات.

وعن ترتيب المباريات التي سيخوضها الفريق أكد سوزا، إنهم ينظروا إلى كل مباراة بشكل منفصل من أجل الوصول إلى الهدف الأكبر.

وواصل مدرب المنتخب البحريني حديثه مؤكدًا أن التجهيز المعنوي للاعبين أهم حاليًا من أي شيء لأن الفريق قادم من مشاركات تصفيات آسيا.

رينارد يستدعي طلال العبسي بدلاً من محمد البريك

وأنهى سوزا تصريحاته لجول مؤكدًا أن الجميع في المنتخب عليه التأقلم على الوضع الحالي، والفوز بكل مباراة لاستمرار المغامرة.

يُذكر أن المنتخب البحريني يقع في المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 رفقة منتخبات السعودية وعمان والكويت.