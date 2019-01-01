هيريرا يكشف سببين للعودة ضد باريس في الإياب

الإسباني يؤكد قدرة الشياطين الحمر على قلب الأمور في حديقة الأمراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتقاده أن الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق إلى جانب قدرته على الفوز بالمباريات الكبرى هما العاملان الرئيسيان الذان يرشحان الفريق لقلب النتيجة ضد باريس سان جيرمان.

وقال هيريرا:"لقد فزنا على توتنهام وآرسنال من الفرق الكبيرة، وسنحاول الفوز مجدداً خارج الديار".

وأضاف:"نحن متفائلين للغاية، اليوم كانت نتيجة واحدة، ولكننا في فترة جيدة، نحن نبني شيئاً جيداً وسنواصله".

وأوضح:"الأمر سيكون صعباً الليلة وغداً سيكون يوماً صعباً أيضاً، ولكننا يجب أن نحافظ على تركيزنا".

وتابع:"نواصل محاولة الإنهاء بين الأربعة الكبار في البريميرليج وأن نفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وخسر يونايتد ذهاباً على ملعبه بهدفين دون رد، ما يعني حاجته للفوز بفارق هدفين مع تسجيل ما لا يقل عن ثلاثة أهداف للتأهل المباشر.