هيريرا يرفض قطع الود "نهائيًا" مع مانشستر يونايتد وجماهيره

الإسباني يعود بالذاكرة إلى الوراء

فَضل لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، الحفاظ على علاقته بناديه السابق مانشستر يونايتد وجماهيره، وذلك بالتعهد بعدم اللعب لأي نادٍ آخر في بلاد الضباب بعد رحيله عن "أولد ترافورد" هذا الصيف، بموجب قانون "بوسمان".

وكان صاحب الـ29 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر في صيف 2014 قادمًا من أتليتك بلباو، وخلال هذه الفترة، دافع عن ألوان القميص الأحمر في 189 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن يتخذ قرار المغادرة الشهر الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي.

وفي حديثه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، سُئل المنضم حديثًا إلى صفوف باريس سان جيرمان "هل من الممكن أن تلعب لنادٍ آخر في إنجلترا؟ بصراحة لا أرى نفسي في مكان آخر في إنجلترا، عندما تلعب لفريق مثل مانشستر يونايتد، يكون من الصعب جدًا اللعب لنادٍ آخر هناك".

وعن تجربته مع بلباو، قال "لقد تشرفت باللعب كثيرًا لهذا النادي، هو أيضًا نادٍ مهم بالنسبة لي، ومانشستر يونايتد أكبر أندية المملكة المتحدة، وحقًا شعرت بالحب هناك".

ما أجمل أن تحمل أولى مبارياتك مع فريقك الجديد توقيع أول أهدافك! 🤩🐯#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ZU77PjBRJX — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وختم حديثه المقتضب عن ناديه الحالي "اليوم. أنا سعيد لوجودي في باريس سان جيرمان، أكبر نادي في فرنسا، وسأقدم له كل ما لدي كما فعلت مع أنديتي السابقة. ناديك المفضل؟ لا يمكنني أن أكذب عليك، يبقى لريال سرقسطة –ناديه الأصلي- مكانة خاصة في قلبي، فهو النادي الذي دعمني في طفولتي وساعدني لأكون محترفًا".