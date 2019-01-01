هيريرا: نيمار يستحق الحصول على الكرة الذهبية

الوافد الجديد لباريس سان جيرمان متحمس لبداية مشواره بجوار البرازيلي نيمار

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى الإسباني أندير هيريرا سعادته باللعب بجوار اللاعب البرازيلي، نيمار في صفوف باريس سان جيرمان.

وانضم هيريرا إلى النادي الباريسي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرى هيريرا أن زميله نيمار، يمكنه المنافسة مع لاعب الفريق مبابي، على الكرة الذهبية.

وقال هيريرا في تصريحات صحفية: "نيمار واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم".

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وواصل: "أنا متحمس للغاية للعب بجواره، فرصة رائعة أن العب مع لاعبين مثله ومثل مبابي وفيراتي".

وارتبط اسم نيمار بالانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت في نهاية الأمر ليستمر مع باريس.

جدير بالذكر أن الثنائي قد يظهر لأول مرة معاً في هذا الموسم، يوم غد السبت في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج.