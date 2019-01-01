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كأس الاتحاد الإنجليزي

هيريرا: لن نضحي بكأس الاتحاد لأجل المركز الرابع

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Getty Images
"يونايتد يقاتل على كل الجبهات"..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد فكرة التضحية بكأس الاتحاد الإنجليزي لحساب القتال على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج.

 

وقال هيريرا لقناة النادي:"بالتأكيد البريميرليج هو الهدف الأول للجميع، ولكن من الجيد أن نفوز ببطولة وأعتقد أن مانشستر يونايتد دائماً يقاتل لأجل الألقاب".

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وأضاف:"لن نقوم برمي البطولة بعيداً، لا يوجد فرصة لحدوث ذلك".

وأوضح:"لدينا الكثير من التوقعات، نحن خارج كأس الرابطة، لذلك إلى جانب البريميرليج، كأس الاتحاد هو المسابقة الإنجليزية الوحيدة التي نشارك بها".

وتابع:"لا زلنا نعتقد أن الدوري هو هدفنا الأول بالتأكيد، ولكن مانشستر يونايتد يتعلق بالألقاب، لذلك لن نلقي بتلك بعيداً".

ويلتقي يونايتد بآرسنال الليلة ضمن منافسات البطولة الإنجليزية الأعرق.

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