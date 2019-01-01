هيريرا: لا يزال أمام باريس سان جيرمان الكثير من التطور

أندير هيريرا سعيد بالفوز على أنجيه ويؤكد على ضرورة العمل على نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني أندير هيريرا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن سعادته بفوز فريقه اليوم على نظيره أنجيه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيريرا وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة لهذا الفوز بذلك الشكل وللخروج بشباك نظيفة.

وقال هيريرا: "لقد حققنا الفوز وهذا هو الأمر الأهم، لم يكن الأمر سهلًا علينا حيث واجهنا فريقًا منظمًا بشكل جيد للغاية، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة".

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وأضاف: "لم تهتز شباك فريقنا لكن بالرغم من ذلك لا نزال في حاجة للمزيد من التطور، فنحن لا زلنا في شهر أكتوبر وأمامنا الكثير حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "الخروج بشباك نظيفة كان هامًا بالنسبة لنا، فطالما لم نستقبل الأهداف ستكون فرصتنا في تحقيق الانتصارات أكبر، خصوصًا أننا نمتلك جودة كبيرة في الهجوم".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تصدر الدوري الفرنسي اليوم عقب الفوز على أنجيه بأربعة أهداف نظيفة.