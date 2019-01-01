هيريرا: سولشار يخرج أفضل ما في اللاعبين

ما هي الإضافة الحقيقة لسولشار في مانشستر يونايتد؟ تعرف على رأي هيريرا

أكد أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، أنّ المدير الفني المؤقت، أوليه سولشار، نجح في إخراج أفضل شيء من كل لاعب وجعل الفريق يظهر بمستوى أحسن.

سولشار تولى تدريب مانشستر يونايتد بعد الهزيمة من ليفربول 3-1 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات لشبكة ESPN: "أوليه لديه علاقة طيبة باللاعبين ويجعلهم يقدمون الأفضل. فعل ذلك مع راشفورد وبول بوجبا ومارسيال وحتى جيسي لينجارد. هذا أمر ليس سهلًا".

وتابع: "التدريب لا يتعلق فقط بالنواحي الخططية والفنية، فالقدرة على الاستفادة القصوى من مهارات وإمكانيات كل لاعب هو عمل معقد ويحتاج لمدرب بشخصية كبيرة".

هيريرا وصل إلى 180 مباراة في 4 مواسم ونصف بمسرح الأحلام وأصبح جزءًا هامًا في كتيبة سولشار.

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وحول إمكانية ارتدائه شارة القيادة، أوضح: "هذا الأمر لا يشغل بالي، لقد أُخبرت أكثر من مرة بأنني سوف أحملها ولكني لست بحاجة لها".

واختتم: "لست مجنونًا بالأمر، وأرى أنّه من الضروري أن يشعر كل لاعب بأنه قائد داخل الملعب ومسؤول وهذا لا يحتاج لارتداء شارة".

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وبفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر.