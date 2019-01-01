هيريرا: سنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل لدوري الأبطال

قبل المواجهة الهامة ضد هيديرسفيلد بالجولة 37 من البريميرليج

أعرب أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن تمسكه بالأمل في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا.

يونايتد يحتل المركز السادس بالدوري الإنجليزي قبل جولتين على نهاية البطولة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع ونقطة عن أرسنال الخامس.

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وقال هيريرا عن حظوظ فريقه:"سنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل، لازالت الأمور في أيدينا، لدينا 6 نقاط نلعب من أجلها".

وأضاف:"نشعر بإحباط شديد لأن فوزنا على تشيلسي كان سيجعلنا في وضعية أفضل، لعبنا بطريقة جيدة واستحقينا الانتصار ومع ذلك انتهت المباراة بالتعادل".

وتابع الإسباني:"دوري أبطال أوروبا هو المكان المناسب لمانشستر يونايتد، لذلك من المهم جداً أن نتواجد فيه الموسم القادم".

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تصريحات هيريرا قبل مواجهة فريقه أمام هيديرسفيلد بالجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج، بينما يلعب تشيلسي ضد واتفورد وأرسنال مع برايتون بنفس الجولة.