هيريرا: الجميع سعيد في باريس سان جيرمان ونحترم بوروسيا دورتموند

أندير هيريرا نجم باريس سان جيرمان ينفي الأنباء التي تتحدث عن مشاكل في صفوف الفريق ويؤكد على احترام بوروسيا دورتموند.

أكد اللاعب الإسباني أندير هيريرا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد السابق وباريس سان جيرمان الحالي على احترامه التام لفريق بوروسيا دورتموند خصم فريقه المقبل بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيريرا وأكد خلالها أن الخصم الألماني يملك الكثير من العناصر التي تستطيع تشكيل خطورة على النادي الفرنسي.

وقال هيريرا: "علينا أن نحترم بوروسيا دورتموند هم الآن في مركز متقدم على بايرن ميونخ في جدول ترتيب الدوري الألماني".

وأضاف: "سيكون علينا أن نلتقي في فبراير المقبل ويتوجب أن نبقي أنفسنا متواضعين وأن نعمل بشكل شاق طوال الفترة المقبلة قبل مواجهتهم".

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وأكمل: "هو لديه عناصر مميزة للغاية مثل هازارد وسانشو وألكاثير وهوملز وفيتسل، الجميع هنا سيكون في قمة الانتباه قبل مواجهة بوروسيا دورتموند".

وأردف: "لا أحب الحديث عن الماضي لأن الأهم هو المستقبل وليس أي شيء آخر ويمكننا الوصول لربع النهائي لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وأنهى تصريحاته حول غرف ملابس الفريق: "عندما وصلت سمعت الكثير من الأنباء الغير صحيحة، لكن الكل هنا سعيد سواء فيراتي أو نيمار أو مبابي".

جدير بالذكر أن هيريرا كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من مانشستر يونايتد الصيف الماضي بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده في إنجلترا.