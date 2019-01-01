هيريرا: الإدارة سبب رحيلي من مانشستر يونايتد ولهذا اختارت باريس

اللاعب الإسباني لن يلعب في إنجلترا من جديد إلا لصالح الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف أندريه هيريرا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الاختلاف على الراتب هو سبب رحيله عن جدران مانشستر يونايتد والانضمام إلى الفريق الباريسي.

ووفقاً للاعب الإسباني، فإن المدير الفني للفريق حاول الإبقاء عليه ولكن الإدارة اختلفت مع اللاعب على الراب، حيث طلب حينها 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وهذا ما رفضته الإدارة.

وقال هيريرا في تصريحات لجريدة ماركا الإسبانية: "لا أحب الحديث عن الماضي، ولكن كان هناك بعض الخلافات على مشروع الفريق وأهميتي فيه".

وواصل: "لقد كنت سعيد جدا في الفريق، أشكر النادي والمشجعين والمدير الفني، لقد فعل سولشار الكثير من أجل استمراري ولكن هذا كان متأخراً لقد كنت اتخذت قراري باللعب لباريس سان جيرمان".

وتابع: "لقد كانت خمسة أعوام رائعة في الفريق، كنت عنصراً مهما بالنسبة لكل المدربين، جائزة السير مات باسبي التي حصلت عليها كانت من أفضل لحظاتي وإنجازاتي في الفريق".

وأتم تصريحاته قائلاً: "فضلت الذهاب إلى باريس لأنه بعد أن تلعب في أفضل وأكبر فريق في إنجلترا، يجب أن تكون في هذا المستوى فقررت الذهاب إلى أكبر أندية فرنسا، لن أستطيع أن ألعب لأي فريق آخر في إنجلترا".

📆 8 يوليو 2014

نصف نهائي كأس العالم بالبرازيل



🏟️في البطولة التي نُظمت على أرضه وأمام جماهيره

منتخب راقصي السامبا يخسر بـ7 أهداف لهدف من الماكينات الألمانية.. مباراة للنسيان بكل تأكيد. pic.twitter.com/KytUmMcjYq — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً انضم إلى مانشستر يونايتد في 2014 من أتليتك بلباو الإسباني، ولعب مع الشياطين الحمر 189 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.