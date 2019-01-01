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هيرنانديز: جريزمان سيصبح أفضل لاعب في العالم في بايرن ميونيخ

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Getty Images
لوكاس هيرنانديز ينصح مواطنه أنطوان جريزمان بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم بايرن ميونيخ الجديد لوكاس هيرنانديز إن أنطوان جريزمان من الممكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم في حال انضم إلى الفريق البافاري.

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وكان أنطوان جريزمان قد أعلن منذ شهر رحيله عن صفوف أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يبدو فيه برشلونة الأقرب لضمه.

وحول ذلك، قال زميله السابق في أتليتيكو مدريد ونجم بايرن ميونيخ الحالي إن انضمام جريزمان للفريق البافاري يبدو أحد أفضل الخيارات المتاحة.

وأضاف: "في بايرن ميونيخ هناك العديد من الأشياء الإيجابية التي تضيف للاعب، جريزمان سيكون مهمًا للفريق بشكل كبير أيضًا"

وتابع: "في بايرن ميونيخ ستزداد حظوظ أنطوان جريزمان في الفوز بالكرة الذهبية أو المنافسة عليها بشكل قوي خلال السنوات المقبلة"

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يذكر أن لوكاس هيرنانديز قد أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم محطمًا رقم فيرجيل فان دايك بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادمًا من صفوف أتليتيكو مدريد مقابل حوالي 82 مليون يورو.  

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