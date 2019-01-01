هيرنانديز: جريزمان سيصبح أفضل لاعب في العالم في بايرن ميونيخ

لوكاس هيرنانديز ينصح مواطنه أنطوان جريزمان بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم بايرن ميونيخ الجديد لوكاس هيرنانديز إن أنطوان جريزمان من الممكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم في حال انضم إلى الفريق البافاري.

وكان أنطوان جريزمان قد أعلن منذ شهر رحيله عن صفوف أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يبدو فيه برشلونة الأقرب لضمه.

وحول ذلك، قال زميله السابق في أتليتيكو مدريد ونجم بايرن ميونيخ الحالي إن انضمام جريزمان للفريق البافاري يبدو أحد أفضل الخيارات المتاحة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأضاف: "في بايرن ميونيخ هناك العديد من الأشياء الإيجابية التي تضيف للاعب، جريزمان سيكون مهمًا للفريق بشكل كبير أيضًا"

وتابع: "في بايرن ميونيخ ستزداد حظوظ أنطوان جريزمان في الفوز بالكرة الذهبية أو المنافسة عليها بشكل قوي خلال السنوات المقبلة"

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يذكر أن لوكاس هيرنانديز قد أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم محطمًا رقم فيرجيل فان دايك بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادمًا من صفوف أتليتيكو مدريد مقابل حوالي 82 مليون يورو.