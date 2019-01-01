هيرنانديز: الكيمياء هي سبب إقالة كوفاتش من بايرن ميونخ

تصريحات رزينة من بطل العالم..

اعتبر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ، أن مدربه السابق نيكو كوفاتش لم يجد "كيمياء" مشتركة بينه وبين اللاعبين مما كان سببًا في إقالته، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن المدرب الكرواتي لديه إمكانيات رائعة على كل الأحوال.

كوفاتش تمت الإطاحة به من منصبه في أعقاب الهزيمة المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، على الرغم من النجاح الذي حققه الموسم الماضي بالتتويج بالثنائية المحلية والخروج على يد ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لهيرنانديز، فإن رحيل كوفاتش كان منطقيًا الآن، حيث قال خلال حوار مطول مع الصحافة الألمانية "إنه مدرب عظيم، ولكن للأسف لم تعد الكيمياء بينه وبين الفريق موجودة.".

بديل كوفاتش كان مساعده هانزي فليك، والذي يُقدِّم حتى الآن نتائج مميزة منذ وصوله كمدرب مؤقت حتى يناير المقبل، بينما يرى هيرنانديز أن بمقدور مساعد يواخيم لوف الأسبق أن يستمر لمدة أطول، فقال "لماذا لا ينبغي أن يستمر؟ إنه يقوم بعمل رائع ونؤدي جيدًا معه.".

"إذا ما استمرت الأمور على نفس الوضع الحالي، فإنني أظن أن يستمر كمدرب للفريق حتى نهاية الموسم."

الدولي الفرنسي انضم إلى بايرن ميونخ هذا الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية كلّفت الخزائن الألمانية 80 مليون يورو، وقد خاض حتى الآن 9 مباريات لكن شبح الإصابات يُداهمه ويغيب حاليًا حتى نهاية الدور الأول.

"لا تزعجني القيمة العالية التي دفعها بايرن من أجلي، ولكن بالتأكيد أُريد أن أُظهِر أنني أستحق هذا القدر الكبير من المال. لا يُمكنني الانتظار طويلًا حتى أعود للملاعب من جديد."

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كما أضاف عن علاجه "أنا أتحسن بالفعل، ما زلت بعيدًا عن الفريق لمدة عشرة أيام ولكن من بعد ذلك سأعود، هدفي هو أن أُعِد نفسي للمشاركة في النصف الثاني من الموسم حتى أعود جيدًا مع عودة الدوري في آخر يناير.".

أما عن لماذا انضم إلى بايرن، فأجاب "لم أكن مضطرًا للتفكير حتى ولو لثانية في الأمر، لم يكن على أحد أن يُقنعني، بمجرد أن تلقيت الاتصال من حسن صالح حميديتش وقد وافقت، حلمي دائمًا ما كان اللعب في أكبر فرق القارة، وأنا سعيد لاتخاذي هذا القرار.".

في الوقت نفسه، فقد كشف صاحب الـ23 عامًا عن أن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو المدافع الأفضل في العالم حاليًا، كما اعتبر أن بايرن يُعد من المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أيضًا لما يمتلكه النادي من إمكانيات هائلة.

"أفضل مدافع؟ فان دايك، لا يوجد أفضل منه حاليًا في العالم بأسره. لاعب أتمنى أن ينضم إلى بايرن؟ أنطوان جريزمان، إنه صديق مقرب لي منذ مدة لسنوات عديدة وآمل أن يأتي إلى هنا يومًا ما."

وأتم "أهم مدرب في حياتي هو دييجو سيميوني، لقد بدأت معه وأنا في عمر السادسة عشر، أنا ممتن له دائمًا. دوري أبطال أوروبا؟ نحن بايرن لذلك نحن دومًا مرشحون ولدينا الأفضلية.".