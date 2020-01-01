هيرنانديز: الظروف في ريال مدريد لم تساعدني، ولا أريد العودة

ثيو هيرنانديز نجم ميلان الحالي وريال مدريد السابق يتحدث عن أسباب تعثره في النادي الملكي.

أكد ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي أن فشله في صفوف الملكي يعود لعدة أسباب خارجة عن إرادته.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، أكد خلالها أنه يفضل أن يستمر في صفوف ميلان للأبد على العودة لريال مدريد في الفترة القادمة.

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وقال ثيو: "لم أستطع أن أقدم أفضل ما لدي مع ريال مدريد بسبب أنني لم أحصل على الفرصة لحدوث ذلك من الأساس، وصلت لهناك وأنا صغيرًا في السن، والآن الأمر اختلف، لقد نضجت".

وأضاف: "لا أرى أنني سأعود لصفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، لو كان الأمر بيدي لفضلت الاستمرار مع ميلان مدى الحياة".

وأكمل: "اللعب هنا مختلف تمامًا عن إسبانيا، فالدوري الإيطالي يعتمد على القوة البدنية، والتدريبات أصعب مما هي عليه في ريال مدريد".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مواجهة ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن جاسبريني سيغير من طريقة لعبه، فلو لم يفعل ذلك فريال مدريد سيلتهمهم أحياء".

جدير بالذكر أن ثيو هيرنانديز كان قد انضم لصفوف ميلان بشكل نهائي في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.