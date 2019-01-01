الكشف عن الحديث الذي دار بين رينار وجمال بلعمري

تعرف على الحديث الذي دار بين رينار وبلعمري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، على الحديث مع الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب، خلال مباراة فريقه أمام الفتح.

رينار كان حاضرًا في مدرجات ملعب الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، لمتابعة مباراة الشباب والفتح التي انتهت لصالح الليوث بهدفين لهدف.

الأهلي يبحث مع ألكسيتش إنهاء العقد بالتراضي

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن رينار قال لجمال بلعمري "مبروك فوزك بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب الجزائر"، وتجاذبا أطراف الحديث عن الدوري السعودي.

واستعاد رينار وبلعمري ذكريات الدوري الجزائري، حيث تولى المدرب الفرنسي مهمة تدريب اتحاد العاصمة، قبل رحيله بعد 6 أشهر إلى تدريب منتخب زامبيا.

المدرب الفرنسي كان يراقب مباراة الفتح والشباب رفقة مساعده لورين بوندي، بعدما شاهد مباراتي النصر ضد ضمك، والهلال ضد أبهاء في الرياض.

جاء ذلك ضمن إطار حرص رينار للتعرف على مستويات لاعبي الدوري السعودي، لانتقاء أفضلهم لصفوف المنتخب الأول.