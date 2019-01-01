رينار يستقر على ضم البريك لمعسكر منتخب السعودية

البريك غاب عن قائمة السعودية الأخيرة بسبب الإصابة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

استقر الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، على ضم محمد البريك، الظهير الأيمن لفريق الهلال، لصفوف الأخضر، خلال فترة التوقف المقبل.

المنتخب السعودي سيخوض مباراتين أمام سنغافورة وفلسطين، يومي 10 و 15 أكتوبر الجاري، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قائمة المنتخب السعودي، سيتم إعلانها يوم الأحد المقبل، المقرر له 6 أكتوبر، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي.

قائمة المنتخب السعودي، لن تشهد أي تغييرات تذكر عن السابقة، استثناء عودة محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الملاعب الفترة الماضية.

تدريبات مغلقة للهلال استعدادًا للاتفاق

المنتخب السعودي سيبدأ معسكرًا في مدينة البريدة، وذلك يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم التالي لإعلان القائمة، استعدادًا لمباراة سنغافورة.

الأخضر السعودي سيلعب مباراة سنغافورة مساء يوم الخميس المقبل، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم آسيا.