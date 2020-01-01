عرض فرنسي يهدد مسيرة رينارد مع السعودية

المدرب الفرنسي مطلوب في بلده

قد ينقطع تحدي الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي يخوضه حاليًا في المملكة، باحثًا عن نجاح في قارة آسيا، بعد رحيله عن إفريقيا، في ظل تلقيه عرضًا فرنسيًا.

المدرب الفرنسي تولي المسؤولية الفنية للأخضر السعودي في عام 2019، خلفًا للأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، بعقد يمتد حتى نهاية كأس العالم قطر 2022.

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ووفقًا لموقع "laprovence" الفرنسي فإن رينارد على رأس قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي مارسيليا الفرنسي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق حاليًا.

الموقع الفرنسي أوضح مسيرة البرتغالي أندريه فيلاش بواش؛ المدير الفني للفريق الفرنسي، تقترب من نهايتها، ولا نية للإبقاء عليه، لذلك تم وضع قائمة على رأسها رينارد، في ظل النجاحات التي حققها مع زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

يذكر أن رينارد قاد الأخضر في أربع مباريات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حقق الفوز في اثنتين وتعادل مثلهما.

وتحتل السعودية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، خلف أوزباكستان صاحبة الصدارة بتسع نقاط، بينما تتفوق على سنغافورة (7 نقاط)، اليمن (5 نقاط)، وفلسطين (4 نقاط).