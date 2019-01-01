رينارد: أحذر مصر من جنوب إفريقيا لأنه فريق قوي

مدرب المغرب يوجه تحذيرًا لمنتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، تحذيرًا لمنتخب مصر، قبل مواجهة الأخير أمام جنوب إفريقيا، في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر سيواجه جنوب إفريقيا، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

رينارد قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "منتخب جنوب إفريقيا قوي للغاية، ويمتلك عددًا مميزًا من اللاعبين".

" لا أحد يمكنه إبعاد صلاح عن الكرة الذهبية إذا فاز بأمم إفريقيا"🔝



أجيري 🗣️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/P3JfXeRCrM — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

المدرب الفرنسي تابع: "أحذر منتخب مصر من التهاون أمام جنوب إفريقيا، والتقليل من قدراته".

جاء تحذير رينارد لمنتخب مصر، بعد مواجهة المغرب أمام جنوب إفريقيا، في ختام دور المجموعات، حيث حقق أسود الأطلس الفوز بهدف في الوقت القاتل.

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منتخب الجزائر يستعد لمواجهة بنين مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.