استمتع خوس هيدينك بمشاهدة آيندهوفن (PSV) في الموسم الماضي، وتحدّث عن «لقب الدوري الذي يثبت التفوّق في الإرديفيزي» في مقابلة مطوّلة مع فوتبال إنترناشيونال. المدرب السابق لآيندهوفن، الفائز بكأس أوروبا للأندية البطلة عام 1988، يوزّع الإشادات على لاعبين اثنين في فريق بيتر بوش.

وقال هيدينك مستهلًا نظرته إلى الموسم الناجح للفريق الإيندهوفني محليًا: «بالنسبة لي، يجسّد لاعبان اثنان هذا التتويج لآيندهوفن». وأضاف: «دعني أبدأ بإسماعيل صيباري. لقد قدّم موسمًا قويًا جدًا، وأظهر أيضًا في دوري أبطال أوروبا أنه قادر على بلوغ مستوى يتجاوز حدود هولندا».

وكان هيدينك يعرف صيباري منذ أن كان لاعب الوسط الهجومي لم يكن قد انفجر نجمه بعد مع آيندهوفن. وقال: «شاب طيب، لكنني في ذلك الوقت لم أكن أراه قويًا بما يكفي. وقد تحدّثنا عن ذلك أيضًا. قلت له إنني أرى فيه إمكانات لاعب ينبغي أن يرتقي فوق المستوى في هولندا. ومن الجميل أن نرى أنه نجح في ذلك»، يهلّل المدرب المعتزل، الذي رأى صيباري يخطو خطوات كبيرة.

وأضاف: «إنه الآن أقوى بكثير، أكثر ديناميكية، قوي في الالتحامات، وموجّه مباشرة إلى الأمام. هذه الأخيرة أراها صفة قوية حقًا»، واضعًا لاعب الوسط البلجيكي ضمن أفضل لاعبي آيندهوفن. «ولن أتفاجأ إذا طرقت أندية أوروبية كبيرة بابه في آيندهوفن خلال الصيف المقبل».

ثم وجّه هيدينك نظره إلى لاعب آخر من آيندهوفن: «اللاعب الثاني الذي وجدته هذا الموسم مهمًا بشكل لا يُصدّق لآيندهوفن هو ماورو جونيور. إنه حاضر دائمًا، ويمكن الاستعانة به في أكثر من مركز، يفوز بالكثير من الالتحامات، نادرًا ما يفقد الكرة، يلعب بإيقاع سريع ولا يعرف لحظات الانكسار».

من وجهة نظر المدرب السابق لبي إس في، يُعدّ ماورو حلقة لا غنى عنها في فريق بوسز. "ربما يكون ماورو أقل تقديرًا لدى الجمهور الخارجي، لكنه بالتأكيد ليس كذلك بالنسبة لي. على العكس تمامًا، لأنني أرى قيمته الكبيرة لهذا بي إس في."

من المتوقع أن يكون كلٌّ من ماورو وسايباري ضمن التشكيلة الأساسية لبي إس في في نهاية هذا الأسبوع. وسيحلّ البطل المتوَّج حديثًا ضيفًا في هذه الجولة على فريق سبارتا روتردام، أحد أندية النصف العلوي من الجدول.