النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

هيجواين يُهدي هدفه إلى جاتوزو ويكشف هدفه من السوبر

التعليقات()
Getty
الأرجنتيني سجل هدفًا استحق احتفال صاخب في سان سيرو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أهدى المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، هدفه إلى جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي، عقب عودته للتسجيل مرة أخرى بعد غياب.

ولم يسجل مهاجم يوفنتوس، منذ 28 أكتوبر الماضي، عندما سجل أمام سامبدوريا، ليعود للتسجيل بعد 9 مباريات.

الأرجنتيني البالغ 31 عامًا علق على سعادته: "هدفاً هامًا، وثلاث نقاط مهمة، بعدما أهدرنا عدة فرص سابقة، والآن يمكننا الحصول على الراحة مع عائلاتنا".

اختيارات المحررين

وتابع مهاجم نابولي وريال مدريد الأسبق على احتفاله بالهدف: "من الطبيعي أن تتوقع مني الجماهير أكثر من هذا، لقد جئت لميلان لأنني مؤمن بالمشروع هنا، وأريد أن أكمل".

وعن جاتوزو: "لقد دعمني دائمًا، وأنا أهدى هذا الهدف له لأنه كان أميناً معي".

وسيغيب الإسباني سوزو عن مباراة السوبر الإيطالي بسبب الطرد: "الآن لدينا السوبر، أنه أول ألقاب الموسم وأريد أن أفوز به".

وكانت التقارير قد ربطت الأرجنتيني بالرحيل إلى تشيلسي معارًا، مقابل انتقال الإسباني ألفارو موراتا لميلان حتى نهاية الموسم.

الموضوع التالي:
كيتا بالدي: كوليبالي مثل أخي ولست راضٍ على ما حدث له
الموضوع التالي:
نجم آرسنال السابق يتحسر على وضع الفريق ويطالب بصفقات تدعيمية سريعًا
الموضوع التالي:
مهاجم إشبيلية يقترب من ميلان على الإعارة
الموضوع التالي:
الزمالك يقدم عرضًا كبيرًا لضم بوطيب
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
إغلاق