هيجواين يقود ميلان لفوز عصيب على سبال

وافتتح المدافع الإيطالي أليسيو رومانيولي، قائد ميلان التسجيل في الدقيقة الثامنة، لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل.

ليأتي رد الضيوف السريع، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، من أندريا بيتانيا، لترتطم الكرة بأقدام رومانيولي، وتتجه نحو شباك دوناروما رغم محاولته، معلنة عن تقدم سبال.

لكن رد ميلان السريع جاء عن طريق الإسباني سامو كاستييخو، الذي سجل هدفاً بيسراه من تسديدة صاورخية بداخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 بعد 3 دقائق فقط من تقدم الضيوف.

هدف جاء لينهي سلسلة ميلان السلبية على مستوى الأهداف، منذ هدف كيسي في شباك بارما، والذي لم يعرف ميلان منذ حينها تسجيل الأهداف في 4 مباريات متتالية.

ولم تشهد نصف ساعة من الشوط الأول المتبقية، أي فرص حقيقية، سوى تسديدة باكايوكو فوق القائم، رغم استحواذ الروسونيري على الكرة، وتكتل الضيوف الدفاعي.

وشهدت الدقيقة 53 مشاركة الجزائري محمد فارس بدلاً من فيليبو كوستا، ليرد جاتوزو بتغييرين دفعة واحدة بنزول كوتروني وكالابريا بدلاً من كاستييخو وأباتي على الترتيب لتعزيز الهجوم بالدقيقة 62.

ليسجل ميلان هدف التقدم بعد عرضية سوزو التي مهدها تشالهان أوجلو لهيجواين داخل منطقة الست ياردات ليسجل هدف التقدم وينهي صيامه التهديفي الذي دام 9 مباريات، في الدقيقة 64.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء، كاد سيميوني ميسيرولي أن يسجل هدف التعادل لسبال من تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن عقب تغيير الكرة لاتجاها.

حصل سوزو على بطاقة حمراء، لحصوله على إنذار ثان، ليغيب عن مواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي المقرر إقامته في السعودية، 16 يناير المقبل.

وتصدى دوناروما لرأسية محمد فارس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع، ليضمن الفوز الأخير لميلان في الدور الأول وفي عام 2018 أمام جماهيره بسان سيرو.

ليرفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة، يعود بها للمركز الخامس، بينما ظل سبال في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.