هيجواين يرحب بفكرة الانضمام لروما

بعد رفض العديد من العروض المقدمة له هذا الصيف

أبدى جونزالو هيجواين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ترحيبه بالرحيل عن الفريق والانضمام لروما هذا الصيف.

فرص هيجواين في اللعب مع المدرب ماوريسيو ساري تبدو شبه منعدمة، خاصة مع اقتراب انضمام روميلو لوكاكو للفريق.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد ترحيب هيجواين بفكرة الانضمام للذئاب قبل نهاية السوق.

ويأتي ذلك بعدما رفض الأرجنتيني جميع العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة، منتظراً الفرصة المناسبة للرحيل عن يوفي.

ومن المتوقع موافقة السيدة العجوز على انضمام هيجواين لروما كإعارة لمدة موسم واحد، بوجود بند شراء إختياري بـ36 مليون يورو.

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ويتواجد حالياً شقيقه ووكيل أعماله نيكولاس في العاصمة الإيطالية، للاتفاق على كافة التفاصيل، وسط تكهنات براتب يصل لـ4 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن المهاجم المخضرم انضم الموسم الماضي لميلان على سبيل الإعارة، قبل أن يقطعها وينضم لتشيلسي ليفشل في إثبات نفسه.