هيجواين مصدوم من قيمة ليفاندوفسكي ويؤكد: ريال مدريد أظهر جوهره في دوري الأبطال

جونزالو هيجواين لا يصدق قيمة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

علق الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي على صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

هيجواين تحدث عن قيمة صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، حيث كان يظن في البداية أنها صفقة مجانية، قبل أن يعرف أن النادي الكتالوني سيدفع 50 مليون يورو كقيمة إجمالية للصفقة.

مهاجم ريال مدريد السابق تحدث كذلك عن وضع برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ومدى تطور الفريق في الآونة الأخيرة.

ماذا قال هيجواين؟

أجرى هيجواين مقابلة مع محطة راديو كتالونيا الإذاعية الإسبانية، وقال عن قيمة صفقة ليفاندوفسكي: "يا إلهى، 50 مليون يورو، في الوقت الحالي في كرة القدم هذا لم يعد شيئًا".

وأضاف: "في السابق، كان دفع مثل هذا المبلغ لضم لاعب يبدو مستحيلًا، لكن دفع 50 مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 34 عامًا، فإنه يجب أن يكون نجمًا كبيرًا، وليفاندوفسكي كذلك".

وأردف: "في كرة القدم، العمر ليس مهمًا، بنزيما سجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، برشلونة قام بصفقة رائعة، ليفاندوفسكي حيوان".

ما هو رأي هيجواين في برشلونة تحت قيادة تشافي؟

تحدث هيجواين كذلك عن عمل تشافي منذ قدومه لتدريب برشلونة منتصف موسم 2021-22، وقال الأرجنتيني: "منذ وصول تشافي تحسن برشلونة، وأعتقد أن الفريق حصل على أكبر عدد من النقاط في الدوري الإسباني منذ قدومه".

وأضاف: "لقد لعب برشلونة بشكل جيد وفاز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، لقد وصل في لحظة صعبة، لكن الفريق تحسن".

وتابع: "برشلونة سينافس على كل شيء مرة أخرى، يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للتعافي، لكن آمل أن تؤتي الصفقات ثمارها".

ماذا قال عن فوز ريال مدريد بدوري الأبطال؟

هيجواين تطرق للحديث عن فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد سلسلة رائعة من النتائج.

وقال: "من بين كل بطولات دوري الأبطال التي شاهدتها، كان ما حدث هو الأكثر غرابة".

واختتم هيجواين تصريحاته قائلًا: "لقد عاد ريال مدريد في كل المباريات، في النصف الساعة التي لعب فيها بشكل جيد كان يعود، هذا هو جوهر ريال مدريد، لقد كانت تلك بالتأكيد واحدة من أكثر بطولات دوري أبطال أوروبا إثارة".