هيجواين: ساري كان محقًا واللعب بجوار رونالدو وديبالا ممتع

جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يؤكد أن قرار الاستمرار مع البيانكونيري كان هو القرار الصحيح بالنسبة له.

أعرب اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب فريق يوفنتوس عن سعادته للاستمرار رفقة البيانكونيري في الموسم الجاري عقب أن كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيجواين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق المقبل أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال هيجواين: "ساري كان محقًا بشأني كان هناك العديد من الأمور التي يجب أن أقوم بتطويرها على المستوى العقلي، ومعه أمر بأفضل مواسم مسيرتي الكروية".

وأضاف: "لا أقوم بمقارنة المواسم السابقة بالحالية لكن في النهاية أحاول طوال الوقت أن أطور من نفسي وأن أقدم كل ما لدي للفريق".

وأكمل: "أحب اللعب بجوار كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، هما لاعبان عظيمان وتأقلمت بشكل سريع على طريقة اللعب معهما ولا أمانع المداورة بكل تأكيد هذا طبيعي في الفرق الكبرى".

وأنهى تصريحاته: "أنا سعيد لأنني استمريت في صفوف يوفنتوس ولأنني وجدت الترحيب الكامل هنا من الجميع بتواجدي مع الفريق".

جدير بالذكر أن هيجواين كان قد شارك في ١٥ مباراة هذا الموسم رفقة يوفنتوس بكل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.