هيثم فاروق: أشرف بن شرقي الأفضل وكارتيرون كان رائعًا

هيثم فاروق يؤكد على أن الزمالك استحق كأس السوبر الإفريقي.

اختار هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، المغربي أشرف بن شرقي، كأفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي جمعت فريقه السابق بفريق الترجي التونسي.

الزمالك توج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة.

فاروق قال خلال تصريحات بالاستوديو التحليلي الخاصة بقنوات "بي ان سبورتس" القطرية: "أشرف بن شرقي أفضل لاعب في المباراة، واستغل الزمالك ضعف فريق الترجي في بعض المراكز، وتمكن من تحقيق الفوز".

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وأشاد هيثم فاروق بإدارة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث قال: "المدرب الفرنسي تصرف بشكل رائع، وقدم مباراة رائعة".

كارتيرون يحقق رقمًا لأول مرة في تاريخ السوبر الإفريقي

نجم الزمالك السابق تابع: " الزمالك استحق البطولة لما قدمه في اللقاء والتحية للترجي على ما قدموه خلال أحداث اللقاء".

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.