"هيا إلى ماكدونالدز" .. طلب غريب من جواو كانسيلو لمارك جويو بعد هدفه التاريخي في أتلتيك بيلباو!

مارك جويو عاش ليلة غير عادية في مباراته الأولى مع برشلونة..

عاش مارك جويو ليلة تاريخية مساء الأحد، عندما قاد برشلونة للفوز على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك في الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

جويو سجل هدفًا في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد 23 ثانية فقط من دخوله بديلًا إلى ملعب المباراة، ليصبح أسرع لاعب يسجل هدفًا بعد دخوله في تاريخ النادي الكتالوني.

وكانت ردود الفعل على هدف مارك جويو، بين تصريحات زملائه في الفريق، وإشادة مدربه تشافي هيرنانديز، واحتفال والديه في مدرجات ملعب مونتجويك.

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ومع ذلك، فقد نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تعليقًا التقطه حساب "FCB World" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي من البرتغالي جواو كانسيلو للاعب الشاب.

وبحث كانسيلو عن جويو بعد المباراة لتقديم التهنئة له بعد صافرة النهاية، وقال له عبارة غير متوقعة، انتشرت عبر مواقع التواصل بقوة.

وقال كانسيلو للجناح الشاب: "عليك أن تدعو الفريق إلى العشاء، عليك أن تدفع ثمن العشاء في ماكدونالدز".

قال كانسيلو كلماته تلك إلى جويو، واللاعب الشاب كان لا يزال غير مصدق لكل ما كان يختبره في مباراته الأولى مع برشلونة.