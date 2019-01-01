هيئة الرياضة تغلق 3 ديون خارجية على أندية سعودية

إغلاق 3 قضايا ديون على الأندية السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت الهيئة العامة للرياضة السعودية، في إغلاق 3 قضايا ديون خارجية على ثلاثة أندية سعودية خلال الفترة الماضية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أعلن تكفله بإنهاء أزمة الديون الخارجية على الأندية السعودية، قبل أن تقع الأندية في ديون أخرى.

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بيرجوفيتش تحصل على مكافأة قدرها 50 ألف يورو بعد هدفه في نهائي الكأس 💶



بند اللاعب مع العميد ينص على ذلك في حالة تسجيله للأهداف في المباريات النهائية 🙌 pic.twitter.com/viVG0RFokP — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهيئة العامة للرياضة السعودية، أغلقت ثلاث قضايا ديون خارجية على الهلال والنصر والرائد.

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يأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة العامة للرياضة، لبث الاستقرار داخل الأندية، والتركيز في المسابقات المحلية والآسيوية.