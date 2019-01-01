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كأس خادم الحرمين الشريفين

هيئة الرياضة السعودية تشكل لجنة للتحقيق في سوء أرضية ملعب الدرة

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ملعب الدرة ظهر بشكل غير مرضٍ خلال مباراة النصر بالكأس

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة عبد الإله الدلاك للتحقيق في عدم استكمال الصيانة لاستاد الملك فهد الدولي "الدرة".

أرضية ملعب الملك فهد ظهرت بشكل غير جيد، خلال مباراة النصر والأنصار بدور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللجنة ستباشر مهامها بشكل فوري، على أن يتم رفع التقارير حيال ذلك بشكل عاجل إلى عبد العزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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يأتي ذلك بعد استياء إدارة نادي النصر من الملعب، وطلبت نقل مباريات فريقها في الدوري والكأس إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعودي في مقر النادي بالرياض.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة السعودية معرفة الأسباب التي أدت إلى سوء أرضية الملعب بهذا الشكل، وعدم استكمال أعمال الصيانة للملعب خلال الفترة الماضية.

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