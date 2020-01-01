هونيس: تياجو اتفق مع مانشستر يونايتد وليفربول على ابتزاز بايرن ميونخ

رئيس نادي بايرن ميونخ السابق يهاجم تياجو ألكانتارا وليفربول ومانشستر يونايتد.

هاجم الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ أولي هونيس لاعب الفريق تياجو ألكانتارا بسبب موقفه الأخير في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هونيس، وأكد خلالها أن ليفربول ومعه مانشستر يونايتد يحاولان ابتزاز بايرن ميونخ في الوقت الحالي.

وقال هونيس: "نحن في موقف صعب، قبل فترة ليست ببعيدة تحدثنا مع تياجو وقدمنا له عرضًا رائعًا بأربع سنوات جديد، وبعدها بأيام رفضه لبحثه عن تحديات جديدة".

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وأضاف: "بكل وضوح وبحسب ما أرى فهو قد اتفق مع ليفربول أو مانشستر يونايتد، أو حتى كلاهما خلال تلك الفترة على أن يرحل عن بايرن ميونخ".

وأردف: "لم يتحدث ليفربول أو مانشستر يونايتد معنا حتى الآن بشكل رسمي، ومن وجهة نظري فهما يحاولان ابتزاز النادي بالانتظار لآخر أسبوع للحصول عليه بقيمة قليلة".

وأكمل: "لو كانت تلك هي الحقيقة سيكون على بايرن ميونخ التفكير في الأمر بشكل جدي إذا ما كان سينجرف خلف ما حدث أم سيجعل اللاعب يستمر معنا، ستكون ثلاثة أسابيع مشتعلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد ربطت تياجو بالعودة لناديه السابق برشلونة في الصيف الجاري تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.