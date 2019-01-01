هونيس: بقاء خاميس أو رحيله في يد كوفاتش

هل ينتقل اللاعب بشكل دائم إلى ميونيخ أم يعود إلى مدريد؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر المسؤولون في بايرن ميونيخ ترك مصير خاميس رودريجيز لاعب النادي المعار من ريال مدريد في يد المدرب نيكو كوفاتش.

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وقال أولي هونيس رئيس النادي لسبورت1:"الأمر يعتمد على رغبة نيكو كوفاتش. إذا قال أنه يرغب في بقائه سنفعل شرط الشراء".

وأضاف:"إذا قال أنه لاعب عظيم ولكنه لن يلعب بشكل مستمر تحت قيادتي، إذاً لا يمكننا دفع المقابل".

وأوضح:"الأمر كله يعتمد على رغبته، لدينا خيار الشراء ويمكننا تفعيله أو لا".

يذكر أن خاميس قد بدأ جميع مباريات بايرن الستة في فبراير ونال استحسان كوفاتش بشدة في الآونة الأخيرة.