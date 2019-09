هوندا يوجه رسالة نداءً خاصاً إلى مانشستر يونايتد

وجه النجم الهولندي كيسوكي هوندا نداءً خاصاً إلى نادي مانشستر يونايتد في ظل بحثه عن نادي جديد في الفترة الحالية.

وكانت آخر تجارب هوندا مع ميلبورن فيكتوري بالدوري الأسترالي، والذي رحل عنه في مايو الماضي، ولم ينضم لأي فريق.

ونشر هوندا عبر حسابه على "تويتر" رسالة وجهها إلى مانشستر يونايتد بأنه يريد الانضمام للفريق، مطالباً النادي الإنجليزي بتقديم عرض له.

وقال هوندا إنه لا يبحث عن الأموال، ولكن يبحث عن اللعب مع فريق كبير ولاعبين مميزين.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP