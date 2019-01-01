هوملز: الفرص متساوية مع ليفربول وكأس العالم السبب في انتقاد بايرن ميونخ

تعادل سلبي في قمة دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ماتس هوملز، مدافع بايرن ميونخ، رضاه عن التعادل السلبي لفريقه مع ليفربول بدوري الأبطال، ولكن حذر أن فرص الفريقين تبقى متساوية قبل العودة في ميونخ.

وحسم التعادل السلبي قمة ملعب "أنفيلد" بليفربول مساء الثلاثاء بين الفريقين رغم تعدد الفرص للجانبين، ويُلعب العودة مطلع مارس المقبل.

وقال هوملز للمراسلين بعد المباراة: "راضون عن النتيجة، لم نفز 2-0، مازلنا نحتاج للفوز، المباراة 50-50 المقبلة، سنهاجم أكثر بالعودة للحد من هجومهم".

وأكمل: "لم يتوقع أحد هذا الأداء من بايرن ميونخ، نجحنا في إبطاء سرعة ليفربول والحد من خطورتهم، الجميع كان مميزاً ولكن مارتينيز قام بعرض كبير وقطع كرات عدة".

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وواصل مدافع المانشافت: "نحن سعداء بتعثر دورتموند، الفارق ثلاث نقاط بعد ويجب أن نستمر بالانتصارات، مازلنا بالمرتبة الثانية".

وختم: "البعض اعتبرنا انتهينا بسبب تقدم السن، كأس العالم لعب دوراً في الأمر بعد الإخفاق، جعلنا عرضة للنقد وهدف سهل، ولكن سنثبت العكس".

وفتحت تعثرات بوروسيا دورتموند في الجولات الخمس الأخير الصراع بالبوندسليجا من جديد بعد تقلص الفارق بينه وبين بايرن إلى فقط ثلاث نقاط بعد وصوله إلى تسع بالماضي.