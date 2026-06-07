كأس العالم - المجموعة 6 Dallas Stadium

ستُقام مباراة هولندا ضد اليابان في 14 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كيفية مشاهدة هولندا ضد اليابان باستخدام VPN

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هولندا ضد اليابان: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في أرلينغتون أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب هولندا رونالد كومان إلى إظهار أن تفسيره الحديث لكرة القدم الشاملة الهولندية يمكن أن ينجح على أكبر مسرح لكرة القدم. ويقف في طريقهم منتخب ياباني منضبط وصلب يقوده هاجيمي مورياسو، الذي حوّل نهجه التكتيكي الساموراي بلو إلى فريق متماسك ومتقن تقنياً قادر على معاقبة الخصوم عبر الهجمات المرتدة. وعلى خلفية ملعب دالاس المثير للإعجاب، بمرافقه ذات المستوى العالمي وبيئته الداخلية المُتحكَّم بها، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما السويد وتونس يتنافسان أيضاً في المجموعة السادسة، لا يمكن لأي من الطرفين أن يتعثر منذ البداية. سترى هولندا هذه المباراة فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من إنهاء عقود من الإحباط بعد ثلاث مرات من الوصافة، وإبراز التقدم في هويتها التكتيكية المتطورة. أما اليابان، فتصل متحمسة لإثبات أن جيلها الموهوب قادر على تحدي القوى التقليدية للعبة، حتى بعد تلقيها ضربة كبيرة بسبب انسحاب الجناح النجم كاورو ميتوما في وقت متأخر بسبب الإصابة. ومع سطوع الأضواء في تكساس، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، مع احتمال أن يلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التكيف مع لوائح الاستبدال الجديدة لدى فيفا دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم 2026 من فيفا

مسار هولندا إلى أمريكا الشمالية

ضمنت هولندا مكانها في كأس العالم 2026 من خلال تقديم حملة مهيمنة دون هزيمة في تصفيات الاتحاد الأوروبي (UEFA) المجموعة G. فرضت الطواحين البرتقالية سلطتها منذ جولات المباريات الافتتاحية، مهيمنةً بسهولة على مجموعة ضمت بولندا وفنلندا ومالطا وليتوانيا. تحت الإرشاد الثابت لرونالد كومان، جمع الهولنديون 20 نقطة من أصل 24 ممكنة، وعبروا خط النهاية بستة انتصارات وتعادلين.

كانت السمة المميزة لرحلة تأهلهم هي كفاءة هجومية لا ترحم مقترنة بوحدة دفاعية شديدة الصلابة استقبلت أربعة أهداف فقط عبر ثماني مباريات. قاد المهاجم ممفيس ديباي الخط ببراعة، منهياً كأفضل هداف في المجموعة بثمانية أهداف، بينما ساهم كودي جاكبو ودونييل مالين بأربعة لكل منهما. جاءت اللحظة الحاسمة خلال المرحلة الأخيرة من مباريات الخريف في عام 2025؛ وعلى الرغم من تعادل متوتر 1-1 أمام منتخب بولندا التنافسي في وارسو، عادت هولندا إلى أرضها في أمستردام لتفكك ليتوانيا تماماً 4-0 في يوهان كرويف أرينا، محققةً رياضياً المركز الأول في المجموعة لتحجز رحلتها المباشرة إلى البطولة.

درس اليابان المتقن في التأهل

على النقيض تماماً من التنقل عبر هوامش المجموعات الأوروبية الضيقة، حجز الساموراي الأزرق تذكرته بتنفيذ مسيرة مثالية وعالية الوتيرة عبر دورات التصفيات الآسيوية الشاقة. تحت الإشراف الطويل الأمد والدقيق لهاجيمي مورياسو، اجتازت اليابان في البداية مراحل المجموعات المبكرة من تصفيات الاتحاد الآسيوي (AFC) بسهولة، متعاملةً مع المنافسين الإقليميين بسلطة تكتيكية كاملة للحفاظ على سجل دفاعي بلا شائبة.

تجلّى التطور الحقيقي لهذا الجيل الياباني خلال حملة الدور الثالث الموسعة في الاتحاد الآسيوي. وأمام مجموعة شديدة التنافس وأجواء خارج الأرض معادية، أظهرت اليابان مرونة تكتيكية هائلة، منتقلةً بسلاسة بين لعبة ضغط عالية الإيقاع وهجمات مرتدة عمودية قاتلة. بقيادة غرفة المحرك الإبداعية لنجومها المحترفين في أوروبا، واصل المنتخب الياباني سلسلة مذهلة دون هزيمة عبر معظم مباريات التصفيات. وجاءت محطتهم الحاسمة خلال رحلة خارج الأرض عالية الضغط لمواجهة كتلة دفاعية يائسة في القارة. وبإظهار انضباط جماعي استثنائي وصبر تحت تدقيق محلي مكثف، هندست اليابان تفكيكاً سريرياً للخصم في الشوط الثاني، محققةً فوزاً حاسماً أكد رياضياً إنهاءها ضمن المركزين الأولين في الترتيب وضمن ظهوراً ثامناً على التوالي في الحدث العالمي الأبرز.

أخبار الفريقين: هولندا ضد اليابان

أخبار منتخب هولندا

يمتلك مدرب هولندا رونالد كومان قائمة من 26 لاعباً تتمتع بلياقة شبه كاملة للاختيار منها بعد إنهاء حملة تصفيات مهيمنة في صدارة تصفيات الاتحاد الأوروبي المجموعة G. وعلى الرغم من بعض التعديلات الهيكلية طوال نوافذ التحضير، تبدو التشكيلة موحدة للغاية على أرض الملعب في تكساس. العنوان الأبرز هو عودة الهداف التاريخي للبلاد ممفيس ديباي، الذي تخلص تماماً من إصابة في الفخذ في أواخر الموسم مع كورينثيانز لقيادة الهجوم.

كودي جاكبو ثابت في التشكيلة الأساسية على الطرف، بينما من المتوقع أن ينضم إليه المهاجم المتألق دونييل مالين بعد سلسلة تهديفية انفجارية في إيطاليا. سيقود القائد فيرجيل فان دايك الدفاع إلى جانب ميكي فان دي فين، بينما يتمتع فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة بلياقة كاملة لقيادة غرفة المحرك.

Getty Images

أخبار منتخب اليابان

وصل الساموراي الأزرق إلى أرلينغتون عبر مسيرة حاسمة دون هزيمة خلال دورات التصفيات الآسيوية، منفذين انتقالهم بأمان لتأمين الظهور الثامن على التوالي في البطولة. أنهى المدرب الرئيسي هاجيمي مورياسو اختياره النهائي المكوّن من 26 لاعبًا بتشكيلة عميقة بشكل لا يصدق قائمة على لاعبين ينشطون في أوروبا. وبينما يواجه الفريق حسرة فقدان الجناح المؤثر كاورو ميتوما بسبب استبعاده المتأخر للإصابة، تظل الاستمرارية التكتيكية غير منقطعة على أرض التدريب.

خبر الاختيار الأبرز هو ضم المهاجم المراهق كينتو شيوغاي، الذي فرض نفسه على الرحلة النهائية إلى أمريكا الشمالية عقب عروض لافتة في ألمانيا. وبينما يُتوقع أن يبدأ شيوغاي تجربته في كأس العالم من مقاعد البدلاء، فإن واتارو إندو وتاكيفوسا كوبو ثابتان كعمود فقري مطلق للتشكيلة الأساسية. سيبدأ زيون سوزوكي بين القائمين، بينما يرتكز كو إيتاكورا وتاكهيرو تومياسو على خط دفاع قوي.

(C)Kenichi Arai

ملفات المدربين & الفلسفات التكتيكية

رونالد كومان (هولندا)

Getty Images

عملاق حقيقي في تاريخ كرة القدم الهولندية، رونالد كومان منسوج بعمق في الفولكلور الدولي بوصفه المدافع الهداف الذي ساعد في قيادة الأورانجي إلى المجد الأوروبي في عام 1988. وبعد عودته إلى مقعد قيادة المنتخب الوطني لفترة ثانية، أشرف كومان بعناية على انتقال كبير بين الأجيال، جامعًا بنجاح بين قادة مخضرمين وموجة رائعة من المواهب الشابة الصاعدة.

تكتيكيًا، يطبق كومان فلسفة شديدة القابلية للتكيف تُحيّي كرة القدم الشاملة مع إعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي الحديث. يفضّل شكل 4-3-3 مرنًا يتحول بسلاسة إلى 3-4-3 أثناء مراحل الاستحواذ، مستفيدًا من أظهرة موهوبين تقنيًا وانفجاريين لتمديد الملعب أفقيًا. يتجنب كومان تمامًا دورات الاحتفاظ البطيئة والجانبية، مكلفًا لاعبي وسطه المركزيين بالاستدارة فورًا للعثور على تمريرات تكسر الخطوط. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في تكساس هو ضمان بقاء خطه الدفاعي العالي محميًا ضد فرق التحولات النخبوية التي تسعى لإطلاق هجمات مرتدة مفاجئة وسريعة إلى المساحات خلف رباعيه الدفاعي.

هاجيمي مورياسو (اليابان)

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رسّخ هاجيمي مورياسو نفسه بقوة بوصفه سيدًا لاستراتيجيات البطولات الكبرى، إذ اشتهر بتدبير حملات إسقاط العمالقة ضد كبار العالم. وقد بنى هذا التكتيكي الدقيق ثقة هيكلية عميقة عبر فترة تاريخية طويلة الأمد، محققًا إشادة واسعة لإدارته الاستثنائية للتشكيلة وتحفيزه النفسي المميز.

يرفض مورياسو تمامًا الصيغ التكتيكية الجامدة والمتوقعة، مفضّلًا إعداد 4-2-3-1 منظمًا بشكل لا يصدق يرتكز على الانضباط الجماعي، وفخاخ ضغط عالية الشدة، وهجمات مرتدة عمودية خاطفة. يثمّن نظامه مرونة تكتيكية قصوى، متحولًا كثيرًا إلى كتلة وسطية مدمجة تخنق صانعي اللعب في العمق قبل أن يمد فورًا محركه الإبداعي النخبوي تقنيًا. سيكون الهدف الأساسي لمورياسو هو تحسين شكل الفريق تحت لوائح الاستبدال الجديدة كليًا في كرة القدم، بما يضمن أن تشكيلته تستطيع تدوير شدتها بسلاسة دون الإخلال بتزامنها الدفاعي.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة هولندا في كأس العالم

حراس المرمى: بارت فيربروغن، مارك فليكن، روبن روفس

المدافعون: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريس، ميكي فان دي فين، يورين تيمبر، يان بول فان هيكه، يوريل هاتو

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ، ريان غرافينبيرخ، تيجاني رايندرز، تون كوبمينرز، مارتن دي رون، كوينتن تيمبر، ماتس ويفر، خوس تيل

المهاجمون: ممفيس ديباي، كودي غاكبو، دونييل مالين، برايان بروبي، ووت فيغورست، جاستن كلويفرت، نوا لانغ، كريسينسيو سومرفيل

تشكيلة اليابان لكأس العالم

حراس المرمى: توموكي هاياكاوا، كيسوكي أوساكو، زيون سوزوكي

المدافعون: كو إيتاكورا، هيروكي إيتو، يوتو ناغاتومو، أيومو سيكو، يوكيناري سوغاوارا، جونوسوكي سوزوكي، شوغو تانيغوتشي، تاكيهيرو تومياسو، تسويوشي واتانابي

لاعبو الوسط: ريتسو دوان، واتارو إندو، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، آو تاناكا

المهاجمون: كيسوكي غوتو، دايزن مايدا، كوكي أوغاوا، كينتو شيوغاي، يويتو سوزوكي، أياسي أويدا

المواجهات الرئيسية بين هولندا واليابان

فيرجيل فان دايك ضد كوكي أوغاوا: سيكون هذا تعريفًا لمعركة عمالقة داخل منطقة الجزاء. أوغاوا، رأس الحربة القنّاص لفريق إن إي سي نايميخن الذي سجل أهدافًا حاسمة خلال مسيرة اليابان في التصفيات، يتألق بفضل التمركز الذكي، والالتحامات الهوائية البدنية، ولعب الاستلام والاحتفاظ الحاد. سيكون فيرجيل فان دايك في مرمى النيران تمامًا؛ على قلب دفاع ليفربول الشاهق أن يستخدم سرعته العالمية في الاسترجاع، وقيادته، وتفوقه الهوائي النخبوي لحرمان أوغاوا من خدمة نظيفة، خصوصًا على العرضيات الخطيرة والكرات الثابتة.

كودي غاكبو ضد الكتلة الدفاعية لليابان: يدخل غاكبو البطولة بوصفه التعويذة الإبداعية بلا منازع لهولندا ومنفذًا انفجاريًا على الأطراف. سيبحث عن جيوب من المساحة على الجهة اليسرى ليقطع إلى الداخل بقدمه اليمنى القاتلة أو ينطلق مباشرة إلى منطقة الجزاء. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية يابانية منضبطة للغاية يقودها كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو. هل يمكن لتألق غاكبو الفردي ودفعه البدني أن يفتح كتلة آسيوية منخفضة متراصة ومتزامنة بدرجة عالية؟

فرينكي دي يونغ ضد واتارو إندو: ساحة المعركة التكتيكية المطلقة في قلب الوسط. إندو هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل لليفربول وقائد اليابان، ويجلب قدرة تحمل هائلة، وقدرات لا هوادة فيها على افتكاك الكرة، ومقاومة ضغط من النخبة. سيُكلَّف فرينكي دي يونغ بتنظيم الإيقاع للـ«أورانيه»، مستفيدًا من انطلاقاته المتراجعة المميزة ومراوغاته الكاسرة للخطوط لسحب إندو خارج موقعه وإشعال التحولات العمودية لهولندا.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

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