هولندا ضد السويد معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 إن آر جي

ستُطلق مباراة هولندا ضد السويد صافرة البداية في 20 يونيو 2026 عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

سياق مباراة هولندا ضد السويد

تعادلت هولندا 2-2 مع اليابان في مواجهة ممتعة في اليوم الافتتاحي حيث تقدمت مرتين، قبل أن تُدرك. كانت السويد أفضل من منتخب شمال أفريقيا تونس، وخرجت فائزة 5-1. سجل نجم برايتون ياسين أياري هدفين، بينما كان نجما الدوري الإنجليزي الممتاز فيكتور غيوكيريس وألكسندر إيساك أيضًا على قائمة المسجلين.

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أبرز لاعبي هولندا والمدرب

يواصل القائد فيرجيل فان دايك كونه الركيزة الدفاعية الهولندية. وبخبرة هائلة، سيقود اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا تشكيلة شابة ومثيرة.

تتمتع هولندا بوفرة في مركز الظهير الأيمن مع تنافس دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان وجيريمي فريمبونغ لاعب ليفربول على الدور، مع انسحاب يوريين تيمبر لاعب أرسنال من التشكيلة بسبب الإصابة.

في وسط خط الوسط، كل شيء يمر عبر مايسترو إيقاع برشلونة، فرينكي دي يونغ. مهمة المدرب رونالد كومان البالغ من العمر 63 عامًا هي قيادة أحد أكبر المتعثرين في كأس العالم إلى أول لقب لهم على الإطلاق.

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أبرز لاعبي السويد والمدرب

يمتلك مدرب السويد غراهام بوتر رفاهية اختيار تشكيلة قوية وعالية الدافعية من 26 لاعبًا بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في نهاية المطاف في الملحق الأوروبي. الأجواء المحيطة بالمعسكر في المكسيك إيجابية للغاية، مع اكتمال التحول التكتيكي تحت قيادة مدربهم الإنجليزي على ما يبدو. أهم دفعة لـ Blågult هي السلامة الصحية الكاملة لثنائيهم الهجومي المدمر، ما يعني أن أكثر شراكة هجومية رهبة في أوروبا جاهزة للانطلاق على المسرح العالمي.

فيكتور غيوكيريس هو ضمان مطلق لقيادة الخط بعد بطولاته في التصفيات، مع شراكة ألكسندر إيساك معه في خط أمامي ديناميكي عالي الضغط. كان كلاهما على قائمة المسجلين في فوزهم 5-1 على تونس. في الخلف، سيُنظم الحضور الشاهق لفيكتور ليندلوف الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت.

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تشكيلة هولندا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: بارت فيربروغن (برايتون)، مارك فليكن (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند)

المدافعون: ناثان آكي (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)، جوريل هاتو (تشيلسي)، يان بول فان هيكه (برايتون آند هوف ألبيون)، يوريين تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)

لاعبو الوسط: ريان غرافينبيرخ (ليفربول)، فرينكي دي يونغ (برشلونة)، تون كوبماينرز (يوفنتوس)، نواه لانغ (غلطة سراي)، تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي)، مارتن دي رون (أتالانتا)، خوس تيل (PSV)، كوينتن تيمبر (مارسيليا)، ماتس ويفر (برايتون آند هوف ألبيون)

المهاجمون: برايان بروبي (سندرلاند)، ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، دونييل مالين (إيه إس روما)، كريسينسيو سومرفيل (وست هام يونايتد)، ووت فيغورست (أياكس)

قائمة السويد المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون (ستوك سيتي)، كريستوفر نوردفيلدت (AIK)، جاكوب ويديل زيترستروم (ديربي كاونتي).

المدافعون: هيالمار إكدال (بيرنلي)، غابرييل غودموندسون (ليدز يونايتد)، إيساك هين (أتالانتا)، هيرمان يوهانسون (إف سي دالاس)، غوستاف لاغربييلكه (براغا)، فيكتور ليندلوف (أستون فيلا)، إريك سميث (سانت باولي)، كارل ستارفيلت (سيلتا فيغو)، إليوت سترود (ميالبي)، دانيال سفينسون (بوروسيا دورتموند).

لاعبو الوسط: طه علي (مالمو)، ياسين أياري (برايتون)، لوكاس بيرغفال (توتنهام)، يسبر كارلستروم (أودينيزي)، كين سيما (بافوس)، ماتياس سفانبرغ (فولفسبورغ)، بيسفورت زينيلي (يونيون سانت-جيلواز).

المهاجمون: ألكسندر برناردسون (هولشتاين كيل)، أنتوني إلانغا (نيوكاسل يونايتد)، فيكتور غيوكيريس (أرسنال)، ألكسندر إيساك (ليفربول)، غوستاف نيلسون (كلوب بروج)، بنجامين نيغرين (سيلتيك).

أخبار الفريق والقوائم

يتولى رونالد كومان قيادة هولندا دون وجود مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات مدرجة قبل المباراة. لم يتم تأكيد تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات أقرب إلى صافرة البداية.

قائمة السويد لدى غراهام بوتر خالية بالمثل من الغيابات المؤكدة، مع عدم الإبلاغ عن إصابات أو إيقافات في المعلومات المتاحة. لم يتم بعد نشر تشكيلة XI متوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند ظهورها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجلت هولندا فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة عبر آخر خمس مباريات لها، وكانت آخر مواجهة لها تعادلًا 2-2 مع اليابان في افتتاح كأس العالم في 14 يونيو. فازت على أوزبكستان 2-1 في مباراة ودية في وقت سابق من هذا الشهر لكنها خُسرت 1-0 أمام الجزائر قبل ذلك بأيام قليلة. عبر آخر خمس مباريات، سجل الهولنديون سبعة أهداف واستقبلوا ستة، وهي حصيلة تعكس فريقًا قادرًا على التسجيل لكنه عرضة لهفوات دفاعية.

تصل السويد بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا كبيرًا 5-1 على تونس في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم يوم 15 يونيو، وهو أداء أظهر عمقها الهجومي. كما فازت في آخر مباراتين لها في تصفيات كأس العالم، متغلبة على بولندا 3-2 وأوكرانيا 1-3. سجلت السويد 14 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، رغم أن هزيمة 3-1 أمام النرويج في مباراة ودية في وقت سابق من هذا الشهر تذكير بأنها ليست دون نقاط ضعف.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في أكتوبر 2017، عندما هزمت هولندا السويد 2-0 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. عبر آخر خمس مواجهات مسجلة، تمتلك هولندا السجل الإجمالي الأقوى، إذ فازت في ثلاث من تلك المباريات. وتشمل المواجهات المباشرة أيضًا فوزًا لهولندا 4-1 في أكتوبر 2010 وانتصارًا 3-1 في مباراة ودية عام 2008، رغم أن السويد حققت فوزًا 3-2 في مباراة ضمن تصفيات اليورو في أكتوبر 2011.

الترتيب

في المجموعة F، تتصدر السويد حاليًا جدول الترتيب، بينما تحتل هولندا المركز الثالث قبل هذه الجولة الثانية من المباريات.