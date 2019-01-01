هولندا تعلن غياب ديباي عن مواجهة بيلاروسيا
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أعلن المنتخب الهولندي عن غياب نجمه ممفيس ديباي مهاجم ليون عن مباراة الأحد ضد بيلاروسيا.
يأتي ذلك في إطار منافسات تصفيات يورو 2020، التي نمر بجولتها السابعة من أصل 10.
وبحسب الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اضطر ديباي لمغادرة التدريبات بعد شعوره بآلام في الفخذ.
وكان ديباي مهماً للغاية بالنسبة للمنتخب يوم الخميس الماضي، حيث سجل مرتين في شباك أيرلندا الشمالية.
يذكر أن الطواحين فازوا بتلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليعتلوا الصدارة على حساب أيرلندا.