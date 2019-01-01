هولندا أم النمسا - حيرة في الوحدة حول معسكر الإعداد

أين سيقام معسكر الوحدة الإماراتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حالة من الحيرة تسيطر على مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، حول معسكر الفريق الإعدادي خلال الفترة المقبلة.

الوحدة حدد يوم 25 يونيو المقبل، لبدء معسكر الفريق الأول الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن المعسكر مقرر إقامته بين هولندا أو النمسا، أو في الدولتين معًا لمدة شهر، تحضيرًا للموسم المقبل.

بعد قرار إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات ❌

نستعرض لكم الحكاية من البداية 👀 pic.twitter.com/TQJuKJCiG6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

ويستهل الوحدة الموسم الجديد، بخوض مباراة دور الـ16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، خلال يومي 5 و 12 أغسطس المقبل.

وكان الوحدة كان قد وجه الشكر إلى الهولندي تين كات، الذي قرر عدم الاستمرار في مهمته مع الفريق، والعودة إلى بلاده، بسبب الظروف الأسرية.

وأعلن الوحدة عن وصول مدربه الجديد "هولندي الجنسية" إلى الإمارات خلال اليومين المقبلين، من أجل قيادة الفريق خلفًا لتين كات.