هوساوي يغادر معسكر الأهلي إلى فرنسا

تعرف على آخر تطورات إصابة هوساوي

يستعد معتز هوساوي، مدافع الأهلي السعودي، للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للخضوع إلى الفحوصات الطبية.

هوساوي تعافى من انسداد في الشريان الرئوي تعرض له الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن معتز حصل على موافقة المدرب لمغادرة معسكر الملكي في النمسا بنهاية الأسبوع الجاري للسفر إلى فرنسا وتوقيع الكشف الطبي.

وأوضحت أنّ اللاعب يرغب في التأكد من شفاه التام وجاهزيته لخوض المباريات دون أي مشكلة.

الأهلي يواجه فريق اف سي أيندهوفن وديًا قبل مواجهة الهلال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.