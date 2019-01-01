هودسون يلمح لاقتراب زاها من الرحيل عن كريستال بالاس

ترقب من ثنائي مانشستر لمستقبل الدولي الإيفواري

اعترف روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس، بصعوبة الاحتفاظ بالجناح الإيفواري ويلفريد زاها الصيف القادم.

زاها يرتبط بعقد مع بالاس لمدة 4 مواسم، ولكن العديد من الشكوك تستمر حول مستقبله مع اقتراب سوق الانتقالات.

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اللاعب نفسه أكد هذا الأسبوع أنه يريد الرحيل عن بالاس، من أجل الانتقال لنادي آخر يوفر له فرصة اللعب بدوري أبطال أوروبا.

هودسون قال عن إمكانية بيع زاها:"لا يمكنني استبعاد ذلك، هذا شيء قد يحدث إذا جاءت بعض العروض لضمه".

وأضاف:"في الوقت الحالي لم يأتي أي نادي يظهر اهتماماً حقيقياً بزاها، ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع".

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وتابع الإنجليزي:"ولكن بشكل أكثر واقعين هذه مشكلة النادي، إذا جاء عرضاً من أجل التعاقد مع زاها، فهم أصحاب القرار سواء بالموافقة أو الرفض".

يذكر أن زاها الذي ارتبط مؤخراً بالانتقال لمانشستر يونايتد وسيتي، نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 آخرين هذا الموسم.