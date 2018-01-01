روي هودسون: ليفربول سيتزحلق في مرحلة ما

ليفربول يتصدر البريميرليج، ولكن روي هودسون يراهن على سقوطه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يعتقد المدرب الإنجليزي لنادي كريستال بالاس رون هودسون أن مانشستر سيتي لا ينبغي عليه أن يكون قلقًا بخصوص تواجد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مانشستر سيتي قد سقط بثلاثة هدفين أمام كريستال بالاس على ملعب الاتحاد مطلع الأسبوع الحالي، ليبتعد عن ليفربول متصدر الدوري بفارق 4 نقاط كاملة.

وقال هودسون حول تصدر ليفربول الدوري إن المنافسة مازالت طويلة، وفارق النقاط بعد مرور 18 جولة فقط لا يعد مؤشرًا على من سينجح في التتويج باللقب في النهاية.

وأضاف: "لا أعتقد أن بيب جوارديولا سيهتم كثيرًا لفارق 4 نقاط بينه وبين المتصدر مع بقاء 20 جولة" مشيرًا إلى أن رجال المدرب يورجن كلوب سيتزحلقون عاجلًا أم آجلًا.

وتابع: "المنافسة في إنجلترا عادة ما تكون أقوى من غيرها، والأمور هذا الموسم مشتعلة أكثر إذ أن عدد المتنافسين على البطولة وعلى التأهل للمراكز الأوروبية قد زاد مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي يجعل التنبؤ بأي شيء يبدو معقدًا للغاية"

يذكر أن روي هودسون هو أول من ألحق بجوارديولا الهزيمة على ملعبه محليًا منذ جوزيه مورينيو الذي نجح في ذلك الموسم الماضي، حينما فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد.