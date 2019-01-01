هودسون: زاها غاضب بسبب فشل رحيله عن كريستال بالاس

روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس يؤكد على غضب لاعبه ويلفريد زاها بسبب فشل انتقاله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير الفني روي هودسون مدرب فريق كريستال بالاس أن لاعبه ويلفريد زاها يشعر بغضب كبير بسبب فشل رحيله عن الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هودسون وأكد خلالها أن اللاعب ملتزم مع الفريق بتقديم كل ما لديه من أجله خلال الموسم الجديد.

وقال هودسون: "ويلفريد زاها لاعب محترف وملتزم بعقده مع النادي، ويساعدنا بشكل كبير وسيقدم كل ما لديه حتى نبقى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد".

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وأضاف: "لقد تدرب اليوم كما فعل يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن لا يمكنني أن أقول أنه سعيد أو ممتن، لقد أراد الرحيل وذلك لم يحدث".

وأكمل: "آخر ما نريده أن يكون هناك لاعب غير سعيد في الفريق، لكن ذلك ما حدث وسنتغلب عليه في الفترة المقبلة من أجل النادي".

جدير بالذكر أن زاها كان قريبًا للغاية من مغادرة فريق كريستال بالاس هذا الصيف لكن فترة الانتقالات انتهت دون أن يخرج من الفريق.