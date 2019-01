هودسون أودوي يحقق رقم غائب عن تشيلسي منذ 2007

نجح تشيلسي في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتفوق على حساب نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين.

فوز البلوز جاء عبر هدفي الإسباني ألفارو موراتا، الذي استعاد مجددًا شهيته التهديفية بعد غياب.

وكان الإسباني سيسك فابريجاس قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن مواطنه نجح في قيادة البلوز للفوز بمباراة شهدت إصابة الإنجليزي روبن لوفتس تشيك.

وواصل تشيلسي أرقامه المميزة، بالتأهل الـ21 على التوالي للدور الرابع من المسابقة، منذ أن خرج من الدور ذاته أمام مانشستر يونايتد عام 1997.

21 - Chelsea have progressed from the FA Cup third round in each of the last 21 seasons since losing to Manchester United in 1997-98. Routine. pic.twitter.com/2VKITQ26Rk — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2019