مواجهة مرتقبة بين نجم ريال مدريد وجمهور المستايا السبت القادم

أكد هوجو دورو مهاجم فالنسيا أنه ليس سعيدًا أو فخورًا أبدًا بالمشادة التي حدثت بينه وبين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي في المستايا، والتي أدت لطرد اللاعب البرازيلي.

الميرنجي يحل ضيفًا على الخفافيش يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، وقد أكد دورو خلال حوار مع صحيفة آس أن الخلاف مع مهاجم ريال مدريد انتهى تمامًا، والدليل أنه لم يحدث شيء بينهما خلال لقاء الذهاب هذا الموسم.

وأضاف "المباراة كانت عصبية ومتوترة إلى حد كبير، كنا في وضع صعب في جدول الترتيب، القصة بدأت بمشادة في الملعب بين فينيسيوس وجيورجي مامارداشفيلي وقد حاولت الفصل بينهما. رأيت ما حدث بعد ذلك عبر التلفاز وبالتأكيد لست سعيدًا أو فخورًا بما فعلت، لكن الأكيد أنني لم أكن أنوي إيذاء فيني، أردت فقط فصله لكني كنت متوترًا وغاضبًا جدًا ولم أشعر بنفسي وأنا أمسك به هكذا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "أعتقد أن فيني فهم الأمر لأنه لم يحدث شيء بيننا خلال مباراة الذهاب، ولا تنسى أنني تعرضت للضرب كذلك، لقد كانت فوضى كبيرة والمباراة شديدة التوتر خاصة لوضعنا في الجدول. من يظن أنني قادر على إيذاء أي لاعب فهم لا يعرفونني جيدًا".

اللاعب الإسباني انتقد ما فعله فيني خلال مغادرته الملعب بالبطاقة الحمراء، واصفًا إشارته لجماهير المستايا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية بالقبيحة، إذ قال "قلت له في نهاية المباراة أن الحديث مع الجمهور المنافس في تلك اللحظة المتوترة أمر قبيح جدًا. أفضل رد على الجمهور يكون داخل الملعب وليس الحديث معهم خاصة في اللحظات العصبية مثل تلك، لقد كان مرتاحًا ويعيش أيامًا جيدة ويُحقق الانتصارات تواليًا لكننا كنا نعاني وندافع عن فريقنا بكل أسلحتنا. فيني أخطأ فيما فعل وآمل أن يتعلم ويستمر في اللعب بالطريقة التي يلعب بها لأنه على مستوى كرة القدم لاعب رائع".