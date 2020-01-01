هنري يدخل قائمة الترشيحات لخلافة سيتيين في برشلونة

مفاجأة جديدة تحضر لها إدارة برشلونة بعد فضيحة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي تييري هنري المدير الفني لفريق مونتريال إمباكت أصبح ضمن الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن هنري ضمن قائمة مختصرة تدرسها إدارة الفريق في الوقت الحالي من أجل تولي تدريبهم.

القائمة تضم أيضًا المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس وميلان، والذي يعد حاليًا متفرغًا دون عمل.

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ومعه ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام، والذي ارتبط في الفترة الماضية بيوفنتوس قبل تولي أندريا بيرلو المسؤولية الفنية هناك، بالإضافة لجارسيا بيمينتا، مدرب الفريق الثاني.

ويغيب تشافي هيرنانديز عن قائمة الترشيحات بسبب موقفه السابق من تدريب الفريق في شهر يناير الماضي، عندما رفض المهمة خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة مذلة مساء الأمس أمام نظيره بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن عدة أسماء أخرى ربطتها التقارير ببرشلونة في مقدمتهم إريك تين هاج المدير الفني لأياكس، ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الأسبق.