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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

هنري: الحكم أخبرني أن تقنية الفيديو لا تعمل

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AFP
تعرف على تصريحات هنري بعد الخسارة من ستراسبورج بخماسية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد تييري هنري، المدير الفني لنادي موناكو، حكم مباراة ستراسبورج مؤكدًا أن تقنية الفيديو المساعد لم تكن تعمل.

هنري خسر مباراته العاشرة مع موناكو منذ توليه تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.

وقال هنري في تصريحات عقب المباراة: "حينما كانت النتيجة تأخر فريقي 2-1 كنا نستحق ركلة جزاء وسألت الحكم المساعد لماذا لم يعد لاستخدام تقنية الـ VAR أخبرني أنّها معطلة".

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وتابع: "لا أدري ما الذي تعنيه هذه الكلمة؟ كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تكون معطلة أثناء المباراة".

صاحب الـ 41 عامًا أعتبر هذا الخطأ سببًا رئيسيًا في تغيير مسار المباراة، لأنّ لو تحصل موناكو على ركلة الجزاء وسجل هدف التعادل لتغير موقف الفريق.

واختتم: "ما يحدث أمر كارثي، نحن نحارب ضد الجميع بمعنى الكلمة وأتمنى لهذه المهزلة أن تتوقف".

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة بعد 21 جولة.

 

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