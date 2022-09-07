هنري مُفضلًا مبابي على هالاند: أكثر اكتمالًا من النرويجي

"لا يزال مبابي هو لاعبي المُفضل"

يرى تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة السابق، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يمتاز عن إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، حيث يرى أن مواطنه يمتلك موهبة التسجيل والصناعة بينما اللاعب النرويجي يتميز بجودة تسجيل الفرص المُحققة فقط.

وسجل كيليان مبابي وإرلينج هالاند هدفين لكلًا منهما في انتصار فريقيهما على يوفنتوس وإشبيلية على التوالي مساء أمس الثلاثاء بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على الفريق الأندلسي برباعية دون رد خارج قواعده، بينما انتصر باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام يوفنتوس.

هنري يُشيد بقدرات الثنائي مبابي وهالاند

وأكد تييري هنري مهاجم في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لا يزال يفُضل مبابي على هالاند، موضحًا أن المهاجم الفرنسي أكثر اكتمالاً من نظيره.

وقال هنري لشبكة "سي بي إس": " مبابي يمكن أن يصنع ويسجل، بينما هالاند لا يصنع يسجل الأهداف فقط".

وأضاف: "يمكن لمبابي اللعب على اليمين واليسار، ويمكنه اللعب في العمق، بينما لا يجيد هالاند إلا اللعب في العمق".

وواصل: "هالاند لاعب رائع ولو كان في فريق مانشستر سيتي الموسم الماضي، كان ليقودهم للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأردف: "إذا ما كان هالاند يلعب مع سيتي واتيحت له تلك الفرص التي أضاعوها أمام ريال مدريد، لكان سجل هدف أو اثنين".

وأتم حديثه: "في الوقت الحالي لا يزال مبابي هو لاعبي المفضل".