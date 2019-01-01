هنري مفتاح انتقال فابريجاس لموناكو

لاعب وسط تشيلسي سيسك فابريجاس قد ينتقل لموناكو خلال أيام

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق موناكو قد يضم لاعب وسط تشيلسي سيسك فابريجاس خلال أسبوع.

ولا يعيش فابريجاس البالغ من العُمر 31 عامًا أفضل أيامه مع تشيلسي حاليًا، وذلك منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى قلعة ستامفورد بريدج خلال الصيف، والذي لا يعتمد عليه في التشكيلة الاساسية.

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اللاعب الذي توج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010، كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لميلان الإيطالي أو فنربخشة التركي، حيث أن عقده مع البلوز سينتهي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويُحق لفابريجاس التوقيع مع فريق جديد قبل نهاية عقده بستة أشهر، ومن المتوقع أن يرضخ تشيلسي لطلبات اللاعب وقبوله للعروض المقدمة له، لكي يستفيد من رحيل اللاعب ماديًا في ميركاتو الشتاء، بدلًا من الرحيل بدون مقابل بعد نهاية الموسم.

وفقًا لما ورد في الصحيفة الفرنسية، فأن فابريجاس قد يرحب بالانضمام لفريق موناكو الذي يسعى لتجنب الهبوط في الدوري الفرنسي، بسبب صداقته مع المدير الفني للفريق الفرنسي تيري هنري، حيث لعب الاثنان سويًا في صفوف آرسنال منذ عام 2003 حتى عام 2007.